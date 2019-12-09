Центробанк Китая протестирует свою цифровую валюту в двух городах

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Народный банк Китая (НБК) готовится протестировать систему электронных платежей на базе собственной цифровой валюты в городах Шэньчжэнь и Сучжоу.
Об этом сообщает The Block со ссылкой на местные СМИ.
Для этого предположительно НБК заключил партнерство с четырьмя коммерческими банками и тремя телекоммуникационными компаниями.
По информации СМИ, центробанк всячески поощряет новых партнеров придумывать собственные стратегии развития и распространения новой системы. Некоторые банки решили сотрудничать с телеком-компаниями для разработки SIM-карт со встроенными цифровыми кошельками, другие создали собственные приложения.
Пилотная программа будет сосредоточена на таких отраслях, как транспорт, образование, торговля и медицина. В Шэньчжэне тестирование предположительно будет запущено уже в этом году.
Помимо этого, сообщалось, что финансируемая подразделением центробанка финтех-фирма ищет блокчейн-специалистов в Сучжоу. Они якобы также примут участие в тестировании.
Новая система предполагает, что НБК будет начислять новую цифровую валюту коммерческим банкам взамен на резерв в юанях. Пользователям необходимо будет зарегистрировать цифровой кошелек в финучреждениях для получения и использования монет.
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