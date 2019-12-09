Компания Jaguar обновила программное обеспечение электромобиля I-Pace

Компания Jaguar выпускает обновление программного обеспечения для своего первого электромобиля I-Pace, который подарит внедорожнику дополнительные 12 миль. Британский автопроизводитель заявляет, что ему удалось выжать дополнительный запас из аккумуляторной батареи электрического внедорожника мощностью 90 кВт / ч отчасти благодаря выводам, извлеченным из гоночной серии I-Pace, которая открыла свой второй сезон в прошлом месяце. Перед обновлением у I-Pace было около 234 миль при полной зарядке EPA. Но после обновления I-Pace сможет проехать до 246 миль.

Jaguar – один из многих автопроизводителей, участвующих в Формуле E, пятилетней мировой гоночной серии. Но в 2018 году компания также запустила серию поддержки all-I-Pace для Формулы E. Оснащенный новым обновлением программного обеспечения, I-Pace теперь будет выполнять более эффективную работу по передаче мощности от двух электродвигателей на колеса. Компания также сообщила, что стала лучше контролировать нагрев аккумуляторного блока, позволяя автомобилю чаще закрывать вентиляционные отверстия. Это снижает аэродинамическое сопротивление. Водители также смогут запускать I-Pace при более низком уровне заряда.

Компания Jaguar сообщила, что увеличение диапазона было достигнуто также отчасти благодаря информации, которую компания узнала из новых данных. Она получила их с тысяч I-Paces, которые вышли на дорогу в прошлом году. Теперь обновленные I-Paces лучше справятся с использованием электродвигателей для торможения, которое подает больше энергии обратно в батарею. Jaguar также сообщает, что усовершенствовала алгоритм вычисления дальности, чтобы более точно отражать количество миль, которые можно проехать до полной разрядки батареи.