НБУ назвал преимущества плавающего курса гривны к доллару

Режим плавающего курса гривны к доллару, которого придерживается Национальный банк Украины, дает ряд преимуществ для экономики.

Об этом говорится в разъяснении, размещенном на странице НБУ в FACEBOOK.

Как отмечается в сообщении, валютный режим до 2015 года по сути предусматривал фиксирование курса.

“Это создавало иллюзию стабильности, украинцы были спокойными, глядя на табло обменного курса. Но цена такой “стабильности” была слишком высокой. Чтобы удерживать курс на необоснованном уровне, тратились десятки миллиардов долларов международных резервов. Фиксированный курс и “сжигание” резервов в общем вредило финансовой стабильности, приводило к кризисам, разрушало доверие к экономике и гривне”, – отметили в НБУ.

В то же время по режиму плавающего курсообразования курс отражает состояние экономики. Если растет экспорт, есть приток инвестиций, экономика развивается, инфляция является низкой и стабильной, тогда гривна укрепляется. Если цены на экспортные товары падают, уменьшаются поставки за границу, инвесторы не готовы инвестировать и наоборот выводят дивиденды, инфляция резко растет, население не доверяет гривне, покупая валюту – гривна ослабляется.

В НБУ считают, что Украине не по карману фиксированный курс, поскольку Украина является страной с “малой открытой экономикой”, где внешняя торговля составляет значительную долю ВВП, а страна значительно зависит от условий на внешних рынках, на которые сама мало может повлиять.

Так, если бы внезапно упали цены, например, на зерновые, то ощутимо снизились бы объемы валютных поступлений, которые Украина получит за продажу агропродукции. Это привело бы к дисбалансу на валютном рынке. Ведь валютных поступлений за экспорт стало бы существенно меньше, а объем валютных платежей за импортные товары остался бы на том же уровне, что и раньше.

“Соответственно, НБУ был бы вынужден для поддержания курса на фиксированном уровне тратить свои валютные резервы. И так – пока их хватало бы”, – говорится в сообщении.