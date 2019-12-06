Укрзализныця планирует сдать в аренду торговые площади вокзалов Киева

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Руководство Укрзализныци планирует в ближайшие месяцы провести тендер по предоставлению в аренду более 10 тыс. кв. м торговых площадей Центрального и Южного железнодорожных вокзалов Киева.
Об этом сообщил председатель правления АО “Укрзализныця” Евгений Кравцов в Facebook.
“Уже в ближайшие несколько месяцев планируем через систему Prozorro, максимально открыто, выбрать партнера, который возьмет в аренду торговые площади на Центральном, Южном вокзале и конкорсе (распределительном зале между платформами — ред.), более 10 тыс. квадратных метров”, – написал Кравцов.
По его словам, потенциальный арендатор потратит на обустройство новых торговых мест около 70 млн грн.
“Благодаря такому подходу будет реконструирован изнутри вокзал и значительно увеличены доходные поступления “Укрзализныци”: рассчитываем на рост в 7 раз”, – отметил руководитель УЗ.
Он добавил, что торговые точки, которые мешают пассажирам или портят интерьер, будут ликвидированы, а удобные и неиспользуемые площади – коммерциализированы.
Кравцов рассказал, что до конца года Укрзализныця представит для публичного обсуждения все этапы реконструкции киевских железнодорожных вокзалов. В частности, в компании планируют реконструировать привокзальные площади, передать часть площадей в концессию и открыть торгово-развлекательный центр.
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