В Минэкономики нашли среди госпредприятий несуществующие

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Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины передало комиссии Фонда государственного имущества, которая занимается вопросами приватизации, более 300 государственных предприятий, обнаружив среди них несколько несуществующих и одно частное.
Об этом сообщил первый заместитель профильного министра Павел Кухта на своей странице в Facebook.
“Вчера передавали комиссии Фонда госимущества более 300 предприятий Минэкономики и бывшего Минагро. 3 предприятия оказались несуществующими. 1 предприятие оказалось частным”, – сообщил Кухта.
По его словам, теперь чиновники разбираются, “как так вообще может быть”. “Это к вопросу о возможности государственного аппарата хотя бы следить за 3733 госпредприятиями. Об эффективности управления таким количеством организаций речь вообще не идет”, – добавил он.
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