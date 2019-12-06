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В Минэкономики нашли среди госпредприятий несуществующие

В Минэкономики нашли среди госпредприятий несуществующие

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины передало комиссии Фонда государственного имущества, которая занимается вопросами приватизации, более 300 государственных предприятий, обнаружив среди них несколько несуществующих и одно частное.

Об этом сообщил первый заместитель профильного министра Павел Кухта на своей странице в Facebook.

“Вчера передавали комиссии Фонда госимущества более 300 предприятий Минэкономики и бывшего Минагро. 3 предприятия оказались несуществующими. 1 предприятие оказалось частным”, – сообщил Кухта.

По его словам, теперь чиновники разбираются, “как так вообще может быть”. “Это к вопросу о возможности государственного аппарата хотя бы следить за 3733 госпредприятиями. Об эффективности управления таким количеством организаций речь вообще не идет”, – добавил он.

По материалам УНН
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