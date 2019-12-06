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В Нафтогазе назвали гарантированную цену на газ для населения

В Нафтогазе назвали гарантированную цену на газ для населения

Гарантированная цена на природный газ для населения на первый квартал 2020 года составит 5,5 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (без учета НДС, транспортных расходов и наценки газсбытов).

Об этом сообщает пресс-служба “Нафтогаза”.

“Кроме обычной ежемесячной цены, которая меняется с учетом текущей рыночной ситуации, Нафтогаз предлагает гарантированную квартальную цену, которая будет действовать с 1 января 2020 года до конца отопительного сезона”, – говорится в сообщении.

Какая будет гарантированная цена с 1 января 2020 года:

  • гарантированная оптовая цена зафиксирована на уровне 5500 грн за тыс. куб. м (без учета НДС, транспортных расходов и наценки газсбытов);

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  • предложенная гарантированная цена на 12% ниже, чем регулируемая цена, по которой Нафтогаз продавал газ защищенным потребителям в январе-апреле 2019 года;
  • конечная розничная цена для бытовых потребителей в каждом регионе зависит от затрат на транспортировку газа по магистральным и региональным газопроводам, а также от наценки газсбытов.

Как определялась гарантированная цена:

  • цена была определена на основе котировок на одной из крупнейших европейских газовых бирж и зафиксирована на уровне фактических форвардных контрактов с поставкой в ​​январе-марте 2020 года, которые заключил Нафтогаз.

Кому доступна гарантированная цена:

  • для поставки газа бытовым потребителям;
  • для производителей тепловой энергии.

С 1 января 2020 года и до конца отопительного сезона все домохозяйства и производители тепла автоматически будут получать газ по гарантированной цене. Для этого потребителям не требуется предпринимать какие-либо действия, подписывать дополнительные соглашения или производить предоплату.

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Можно ли отказаться от гарантированной цены:

  • любой потребитель может отказаться от предложенной гарантированной квартальной цены и избрать ежемесячную рыночную цену;
  • в этом случае с 10 по 24 декабря таким потребителям необходимо обратиться в свои региональные сбытовые компании, которые предложат наиболее удобный для клиента алгоритм отказа от гарантированной цены;
  • после 24 декабря потребители, избравшие ежемесячную цену, не смогут воспользоваться гарантированной ценой.
По материалам Finance.UA
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