В Нафтогазе назвали гарантированную цену на газ для населения

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Гарантированная цена на природный газ для населения на первый квартал 2020 года составит 5,5 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (без учета НДС, транспортных расходов и наценки газсбытов).
Об этом сообщает пресс-служба “Нафтогаза”.
“Кроме обычной ежемесячной цены, которая меняется с учетом текущей рыночной ситуации, Нафтогаз предлагает гарантированную квартальную цену, которая будет действовать с 1 января 2020 года до конца отопительного сезона”, – говорится в сообщении.
Какая будет гарантированная цена с 1 января 2020 года:
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Как определялась гарантированная цена:
Кому доступна гарантированная цена:
С 1 января 2020 года и до конца отопительного сезона все домохозяйства и производители тепла автоматически будут получать газ по гарантированной цене. Для этого потребителям не требуется предпринимать какие-либо действия, подписывать дополнительные соглашения или производить предоплату.
Можно ли отказаться от гарантированной цены:
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