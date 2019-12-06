СЕТАМ продал имущество ПриватБанка на 200 миллионов

Государственное предприятие «СЕТАМ» на электронной площадке OpenMarket продало 151 лот АО КБ «ПриватБанк» на общую сумму 200,8 млн грн.

Об этом сообщили в пресс-службе СЕТАМ.

“Более двух лет назад был подписан договор о реализации активов ПриватБанка с помощью системы электронных аукционов «СЕТАМ». В рамках договора через электронную площадку OpenMarket уже реализован 151 лот залогового имущества должников на общую сумму 200 821 453 грн. Благодаря конкурентным онлайн-аукционам банк заработал дополнительно почти 50 млн грн”, – говорится в сообщении.

Топ-5 самых дорогих реализованных лотов ПриватБанка: нефтебазы в городе Коростень – 21,8 млн грн; нефтебазы в городе Житомир – 15,4 млн грн; нефтебазы в городе Бровары – 14 млн грн; нежилое помещение в городе Черкассы – 8,5 млн грн; квартира в городе Днепр – 7,4 млн грн.

«ПриватБанк является первым по сумме дополнительно заработанных денег среди банков, которые продают активы на OpenMarket. Это говорит о привлекательности лотов, выставленных банком и цены на них. Особый интерес среди покупателей вызвали аукционы по продаже нефтебаз. Ждем новых крупных активов от учреждения», – отметил гендиректор ГП «СЕТАМ» Виктор Вишнёв.