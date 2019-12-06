0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 127 0

СЕТАМ продал имущество ПриватБанка на 200 миллионов

СЕТАМ продал имущество ПриватБанка на 200 миллионов

Государственное предприятие «СЕТАМ» на электронной площадке OpenMarket продало 151 лот АО КБ «ПриватБанк» на общую сумму 200,8 млн грн.

Об этом сообщили в пресс-службе СЕТАМ.

“Более двух лет назад был подписан договор о реализации активов ПриватБанка с помощью системы электронных аукционов «СЕТАМ». В рамках договора через электронную площадку OpenMarket уже реализован 151 лот залогового имущества должников на общую сумму 200 821 453 грн. Благодаря конкурентным онлайн-аукционам банк заработал дополнительно почти 50 млн грн”, – говорится в сообщении.

Топ-5 самых дорогих реализованных лотов ПриватБанка: нефтебазы в городе Коростень – 21,8 млн грн; нефтебазы в городе Житомир – 15,4 млн грн; нефтебазы в городе Бровары – 14 млн грн; нежилое помещение в городе Черкассы – 8,5 млн грн; квартира в городе Днепр – 7,4 млн грн.

«ПриватБанк является первым по сумме дополнительно заработанных денег среди банков, которые продают активы на OpenMarket. Это говорит о привлекательности лотов, выставленных банком и цены на них. Особый интерес среди покупателей вызвали аукционы по продаже нефтебаз. Ждем новых крупных активов от учреждения», – отметил гендиректор ГП «СЕТАМ» Виктор Вишнёв.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Все, что мы знаем про:ПриватБанк
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.