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Города отключат от газа: Коболев назвал еще одну опасность от остановки транзита

Города отключат от газа: Коболев назвал еще одну опасность от остановки транзита

В случае начала “газовой войны” со стороны России и прекращения транзита, некоторые украинские города могут быть отключены от газа.

Об этом заявил глава НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев в эфире программы “Свобода слова”.

“У нас есть определенные проблемы в тех городах, которые непосредственно снабжаются с территории Украины или Молдовы, где могут быть проблемы технического характера, на которые мы как “Нафтогаз” или новый оператор уже не сможем влиять”, – сказал Коболев.

В то же время глава “Нафтогаза” добавил, что все необходимое, чтобы подготовить страну к зиме, компания сделала. “У нас рекордные запасы газа в подземных хранилищах, у нас протестирована и отремонтирована система, у нас готова система быстрого реагирования. … Мы надеемся на хороший вариант, но готовы и к плохому”, – сказал Коболев.

По материалам Обозреватель
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