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Американский производитель электроскутеров разорился из-за рекламы в Facebook

Американский производитель электроскутеров разорился из-за рекламы в Facebook

Запуск электрического скутера Unicorn закрывается после того, как потратил слишком много денег на рекламу в Facebook. Клиенты, которые успели сделать предзаказ, получили электронное письмо от основателя Ника Эванса. В нем сообщалось, что он “очень сожалеет” и пытается продать активы Unicorn, чтобы предложить частичное возмещение.

Согласно данным The Verge, компания из Техаса продала всего 350 своих пригородных скутеров стоимостью 699 долларов. У них максимальная скорость 15 миль в час и диапазон 15 миль. Портал Crunchbase сообщил, что Unicorn собрал всего 150 000 долларов.

Причина неудачи стартапа заключалась в том, что расходы на “рекламу в Facebook и Google, платежи по кредитам и другие расходы” осуществляются за счет средств компании быстрее, чем ожидал Эванс. “Большая часть дохода пошла на оплату рекламы в Facebook для привлечения трафика на сайт. К сожалению, стоимость рекламы была слишком высока, чтобы построить устойчивый бизнес”, – сообщается в электронном письме.

Компания не публикуется в Facebook или Instagram с 20 июня. Однако четыре недели назад на своем веб-сайте она опубликовала сообщение о том, что 15 декабря она отправит скутеры. При этом компания обещала, что клиенты будут получать свои заказы к Рождеству и Хануке.

По материалам Комментарии
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