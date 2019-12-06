Иностранные компании будут контролировать, как Укравтодор ремонтирует дороги

Советник премьер-министра Украины Юрий Голик сообщил, что качество ремонта и строительства украинских дорог отныне будут контролировать независимые иностранные компании.

Об этом он написал в Facebook.

“Сюрприз. Иностранные компании будут контролировать ремонт и строительство дорог, заказчиком работ на которых является Укравтодор. Причем, случится это очень быстро. Считайте, что случилось уже”, – отметил он.

По мнению Голика, это резко уменьшит количество “любителей обмануть судьбу и заставит их даже не смотреть в сторону дорог”.