Иностранные компании будут контролировать, как Укравтодор ремонтирует дороги

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Советник премьер-министра Украины Юрий Голик сообщил, что качество ремонта и строительства украинских дорог отныне будут контролировать независимые иностранные компании.
Об этом он написал в Facebook.
“Сюрприз. Иностранные компании будут контролировать ремонт и строительство дорог, заказчиком работ на которых является Укравтодор. Причем, случится это очень быстро. Считайте, что случилось уже”, – отметил он.
По мнению Голика, это резко уменьшит количество “любителей обмануть судьбу и заставит их даже не смотреть в сторону дорог”.
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