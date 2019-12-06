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Литва выпустит первую в мире коллекционную криптомонету

Литва выпустит первую в мире коллекционную криптомонету

Банк Литвы создал первую в мире коллекционную монету с блокчейном – ее можно будет купить весной 2020 года.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что новая монета посвящена дню подписания Акта независимости Литвы 1918 года.

“Монета будет иметь номинал в €19,18 и, несмотря на ее название, будет прямоугольником, по форме похожим на кредитную карту.

Дизайнер коллекционной монеты Гиедриус Паулаускис заявил, что изображение на монете состоит из 36 500 пикселей – примерно столько дней прошло с момента подписания Акта”, – говорится в сообщении.

Планируется выпустить 24 000 токенов, каждый из них будет иметь изображение одного из 20 подписантов. Токены разделят на шесть категорий активности, по 4000 в каждой.

Покупатели криптомонеты получат 6 случайных токенов. Им нужно собрать жетоны из всех шести категорий, чтобы им отправили физическую серебряную монету.

По материалам Економічна Правда
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