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Украина готова взять газом $3 миллиарда, которые в суде проиграл Газпром - Зеленский

Украина готова взять газом $3 миллиарда, которые в суде проиграл Газпром - Зеленский

Украина рассматривает возможность компенсации $3 млрд, которые выиграл НАК «Нафтогаз Украины» в Стокгольмском арбитраже у компании «Газпром», за счет поставок газа.

Об этом заявил Президент Украины.

«Мы обсуждали (в ходе встречи с президентом РФ. – ред.) вопрос трибунала по возврату средств. Мы в принципе сняли вопрос о трех миллиардах, которые мы выиграли. Наша позиция проста – мы готовы взять газом. Это компромисс, на который мы готовы идти. То, что нам нужно», – заявил Зеленский.

Он также отметил, что на встрече с Путиным было уделено много внимания вопросу транзита газа. По словам Зеленского, сегодня уже речь не идет о заключении договора на один год.

«Я настаивал на максимально амбициозных условиях, выгодных Украине, – это 10 лет. Очень сложно, когда одна сторона настаивает на одном годе, а мы – на десяти. Я думаю, мы найдем что-то посредине», – отметил глава государства.

По материалам УКРИНФОРМ
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