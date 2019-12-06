В Минэкономики прокомментировали рекордно низкий рост цен

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства заявили, что инфляции ниже 6% в год в этом году аналитики не прогнозировали.

Об этом написал министр Тимофей Милованов в FACEBOOK.

«Госстат опубликовал текущий показатель инфляции – 5,1%. Никто из аналитиков ниже 6% на этот год не давал», – отметил Милованов.

Он заявил также, что именно низкая инфляция должна ускорить снижение процентных ставок Нацбанком Украины, а это, в свою очередь, должно привести к падению процентных ставок по кредитам для украинцев.

Ранее Finance.ua сообщал, что по данным Госстата, в годовом измерении (к ноябрю 2018 года) инфляция замедлилась до 5,1%.

Справка Finance.ua:

5 сентября 2019 года правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 16,5%.