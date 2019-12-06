Канадский миллиардер хочет по дешевке купить компанию Aston Martin

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Канадский миллиардер Лоуренс Стролл, совладелец команды Racing Point в «Формуле-1», планирует купить большую часть акций британской компании Aston Martin, сообщает Autocar. Для этого создан консорциум инвесторов.
Aston Martin рассчитывает к 2023 году удвоить свои продажи и реализовывать ежегодно во всем мире по 14 000 автомобилей. Однако, сейчас один из старейших британских автопроизводителей испытывает серьезные финансовые проблемы.
Консорциум инвесторов во главе со Строллом хочет воспользоваться низкой ценой акций компании Aston Martin, чтобы купить их как можно больше. Канадский миллиардер справедливо рассчитывает, что британская компания будет приносить хорошую прибыль после того, как в 2020 году начнет продавать свой первый кроссовер (DBX).
Официальная премьера кроссовера Aston Martin DBX состоялась в прошлом месяце. Эта новинка произвела хорошее впечатление своим дизайном и техническими характеристиками.
Сейчас акции Aston Martin распределены следующим образом. 36% акций имеет группа Adeem/Primewagon (Кувейт), 31% акций – фонд InvestIndustrial (Италия), 4% акций – у концерна Daimler. Кому принадлежат остальные акции – не известно.
На данный момент состояние Лоуренса Стролла оценивают в 2,4 млрд. евро. Он сделал деньги на одежде премиум-класса. Его коллекция классических автомобилей Ferrari считается одной из самых лучших в мире.
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