В Украине запустили 8 новых поездов (список)

В воскресенье, 8 декабря, начал действовать график движения поездов на 2019/2020 годы. В нем предусмотрено курсирование 185 пар пассажирских поездов.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

“В частности, формированием “Укрзализници” — 162 пары (14 из которых — скоростные), стран СНГ — 9 пар, других стран — 14 пар. В международном сообщении будет курсировать 20 пар поездов со странами Запада и 17 пар — со странами СНГ. Более 90% поездов в новом графике движения — это скорые и ускоренные поезда”, – говорится в сообщении.

Назначено 8 новых поездов, большинство из которых будут курсировать в популярном западном направлении:

№ 192/291 Львов — Днепр;

№ 203/204 Львов — Днепр;

№ 179/180 Львов — Днепр;

№ 129/130 Полтава — Ворохта;

№ 201/202 Львов — Ужгород;

№ 960/961, 962/963 Кошице — Мукачево;

№ 241/242 Днепр — Одесса;

№ 233/234 Киев — Винница.

Для перевозок пассажиров в пиковые периоды Укрзализныця предусмотрела продление маршрутов поездов:

№ 7/8 Киев — Ивано-Франковск до Черновцов;

№ 75/76 Кривой Рог — Киев;

№ 71/72 Запорожье — Киев до Ужгорода;

№ 140/139 Лисичанск — Харьков/Днепр-Главный до Николаева.

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Также в графике движения 2019/2020 несколько пассажирских поездов изменили маршруты следования. В частности:

поезд № 1/2 Ивано-Франковск — Константиновка будет курсировать через Гребенку — Полтаву-Южную — Красноград — Лозовую вместо Гребенки — Полтавы-Киевской — Харькова — Букина, благодаря чему пассажиры поезда доберутся до конечной станции в обоих направлениях почти на 2 часа быстрее;