В Украине запустили 8 новых поездов (список)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В воскресенье, 8 декабря, начал действовать график движения поездов на 2019/2020 годы. В нем предусмотрено курсирование 185 пар пассажирских поездов.
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
“В частности, формированием “Укрзализници” — 162 пары (14 из которых — скоростные), стран СНГ — 9 пар, других стран — 14 пар. В международном сообщении будет курсировать 20 пар поездов со странами Запада и 17 пар — со странами СНГ. Более 90% поездов в новом графике движения — это скорые и ускоренные поезда”, – говорится в сообщении.
Назначено 8 новых поездов, большинство из которых будут курсировать в популярном западном направлении:
Для перевозок пассажиров в пиковые периоды Укрзализныця предусмотрела продление маршрутов поездов:
Читайте также: В Укрзализныце средняя зарплата за последние три года увеличилась на 120%
Также в графике движения 2019/2020 несколько пассажирских поездов изменили маршруты следования. В частности:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Треть украинцев думают о переезде на работу за границу (инфографика)6 ч. назад - 1411 6
Газпром: доходов от экспорта больше не хватает для субсидирования "Газпрома" на российском рынке8 ч. назад - 1620 6
В правительстве сообщили, где в Украине дороги будут строить из отходов производства13 ч. назад - 1142 6
Арестованное WiFi-оборудование в киевском метро выставлено на торги12 ч. назад - 1528 5
"Укрпочта" приняла Боинг 747 с миллионом посылок с "черной пятницы"4 ч. назад - 987 4
Будет ли пенсия по достижении пенсионного возраста без наличия необходимого страхового стажа10 ч. назад - 29281 1
Межбанк: гривну ждет напряженный период10 ч. назад - 7568
Межбанк: доллар был "спасен" от обвала3 ч. назад - 1658 2
Газпром: доходов от экспорта больше не хватает для субсидирования "Газпрома" на российском рынке8 ч. назад - 1620 6
Арестованное WiFi-оборудование в киевском метро выставлено на торги12 ч. назад - 1528 5
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck10 ч. назад - 183
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 1408 2
В Украине будут продавать Galaxy Fold за 56 999 грн (фото)04.12.2019, 17:10 - 1478 1
Bugatti представила спецверсию гиперкара Chiron (фото)02.12.2019, 17:10 - 854
Tesla представила электрический пикап из будущего (фото, видео)22.11.2019, 12:10 - 1994