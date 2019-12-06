Болгария примет газ РФ из "Турецкого потока" в начале 2020 года

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Газотранспортная система Болгарии сможет принять российский газ из трубопровода “Турецкий поток” в начале 2020 года.
Об этом заявил исполнительный директор компании “Булгартрансгаз” Владимир Малинов, сообщает “Европейская правда” со ссылкой на 24часа.bg.
По словам Малинова, строительство 11-километрового участка от компрессорной станции “Странджа”, соединяющей “Турецкий поток” с болгарским “Балканским потоком”, уже полностью завершено. В ближайшие дни “Булгартрансгаз” начнет заполнять его, а Турция заполнит 140-километровый участок на своей территории.
“Мы будем готовы к 15 декабря, они, надеюсь, до 20 декабря”, – сказал Малинов.
По его словам, это позволит обеспечить с начала года поставки газа в Грецию и Северную Македонию по существующим трубопроводам.
В то же время до конца мая 2020 года планируется построить 308-километровый участок газопровода от болгарского села Полськи-Сеновец до границы с Сербией вблизи города Заечар. К тому же момента в Полськи-Сеновец планируется протянуть 168-километровый участок газопровода от компрессорной станции вблизи города Провадвя.
Уже с 31 мая в Сербию через Болгарию можно будет поставлять в 8,75 млн кубометров газа в день, что составит 3 млрд кубометров в год, при потреблении газа в стране около 2,4 млрд кубометров, говорит Малинов.
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