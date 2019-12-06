Мошенники разработали новую схему телефонных обманов

К журналистам обратилась женщина, которая утверждает, что с ее мобильного исчезли все деньги и еще и долг начисляется ежедневно. Мы провели собственное расследование и узнали о схемах телефонных махинаций.

Жертва получает рекламное сообщение о фильме, игре или даже скидке на платье. И стоит только нажать на ссылку, и все деньги снимут со счета. Еще долг выставят. Именно это произошло у нее. На горячей линии женщине сказали, что это оплата якобы за просмотр фильмов. Которые она, конечно, не смотрела. По условиям, это неважно – деньги вперед. Но услугу якобы можно выключить, отправив сообщение на определенный номер. Вот здесь и есть афера.

“Такую SMS я отправила. Было прописано, что она платная, но насколько – непонятно”, – рассказывает пострадавшая.

А если не просто нажать на ссылку, но и скачать какую-то рекламную игру под угрозой уже и деньги с кредитки.

“Телефонная карточка блокируется на время, и после этого человек узнает, что у него уже есть кредит. Такие жалобы поступают массово по всей Украине, это новый тренд 2019 года”, – отмечает Максим Несмеянов, эксперт по защите прав потребителей.

А есть и, так сказать, “магические” телефонные номера. Стоит только позвонить, и результат удивит.

“Ты делаешь звонок, а с тебя с той стороны взимается 17 гривен в минуту, 50 гривен в минуту и более”, – говорит эксперт.

Похожие номера аферисты публикуют в интернет-объявлениях, и отличаются они, например, лишней цифрой. Надо только быть внимательным.

Если же попали на такую аферу, выход есть. Вместе с женщиной и экспертом по защите прав потребителей мы направили письменную жалобу к мобильному оператору и теперь направляемся в офис. Разобрались быстро – уже через минуту на телефон пришло сообщение о начислении денег. Если же у вас такая схема не действует – обращайтесь в государственные органы по защите прав потребителей.