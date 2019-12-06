В Украине замедлился рост реализации промышленной продукции

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За январь-октябрь 2019 года объемы реализации промышленной продукции увеличились на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, в январе-сентябре текущего года этот показатель составлял 3,7%.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
За январь-октябрь 2019 года отечественной промышленной продукции было реализовано на 2,075 трлн грн, что на 2,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из этого объема за пределы страны было реализовано промышленной продукции на 556,4 млрд грн.
Продукции добывающей промышленности и разработки карьеров за 10 месяцев текущего года было реализовано на 340,1 млрд грн (на 10,1% больше, чем за аналогичный период 2018 года), из которых за пределы страны — на 87,9 млрд грн. В том числе добытого каменного и бурого угля было реализовано на 70,7 млрд грн (на 23,3% больше); сырой нефти и природного газа — на 101,7 млрд грн (на 5,0% меньше); металлических руд — на 137,6 млрд грн (на 15,8% больше).
Продукции перерабатывающей промышленности за январь-октябрь 2019 года было реализовано на 1,34 трлн грн (на 0,01% больше, чем за аналогичный период 2018 года), из которых за пределы страны — на 466,7 млрд грн. В том числе произведенных пищевых продуктов, напитков и табачных изделий было реализовано на 439,2 млрд грн (на 7,8% больше); продукции металлургического производства, готовых металлических изделий — на 342,6 млрд грн (на 11,7% меньше); продукции машиностроения — на 153,4 млрд грн (на 5,2% больше).
Также за 10 месяцев 2019 года было произведено, передано и распределено электроэнергии на 273,1 млрд грн (на 2,9% больше по сравнению с январем-октябрем 2018 года), произведено и распределено газа — на 56,6 млрд грн (на 1,8% меньше).
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