"Укрпочта" приняла Боинг 747 с миллионом посылок с "черной пятницы"

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5 декабря “Укрпочта” приняла в аэропорту Борисполь борт Боинг 747 с почти миллионом посылок с “черной пятницы”, около 100 работников топ-менеджмента и аппарата центрального офиса помогали сортировать получения.
Об этом в Facebook написал глава “Укрпочты” Игорь Смелянский.
“В четверг, мы приняли в Борисполе борт Боинг 747 с почти миллионом посылок на борту как следствие удачных продаж черной пятницы. Во-первых, это круто, что наша международная команда сделала такие объемы и на экспорт и на импорт.
Во-вторых, понятно, что такие объемы обработать в обычном режиме практически невозможно, особенно пока нет, автоматизации.
… На эти выходные около 100 сотрудников топ менеджмента и аппарата центрального офиса вышли сортировать посылки. Это было чисто добровольно, и я хочу искренне поблагодарить коллег за их участие.
Я чем смог, также помог и даже слегка поработал поставщиком пиццы для восстановления после изменения”, – написал Смелянский.
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