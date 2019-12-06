"Укрпочта" приняла Боинг 747 с миллионом посылок с "черной пятницы"

5 декабря “Укрпочта” приняла в аэропорту Борисполь борт Боинг 747 с почти миллионом посылок с “черной пятницы”, около 100 работников топ-менеджмента и аппарата центрального офиса помогали сортировать получения.

Об этом в Facebook написал глава “Укрпочты” Игорь Смелянский.

“В четверг, мы приняли в Борисполе борт Боинг 747 с почти миллионом посылок на борту как следствие удачных продаж черной пятницы. Во-первых, это круто, что наша международная команда сделала такие объемы и на экспорт и на импорт.

Во-вторых, понятно, что такие объемы обработать в обычном режиме практически невозможно, особенно пока нет, автоматизации.

… На эти выходные около 100 сотрудников топ менеджмента и аппарата центрального офиса вышли сортировать посылки. Это было чисто добровольно, и я хочу искренне поблагодарить коллег за их участие.

Я чем смог, также помог и даже слегка поработал поставщиком пиццы для восстановления после изменения”, – написал Смелянский.