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Как осуществить переход на упрощенную систему налогообложения

Как осуществить переход на упрощенную систему налогообложения

Для того чтобы перейти на упрощенную систему налогообложения с общей, физическому лицу – предпринимателю необходимо удостовериться в соответствии всем требованиям той группы плательщика единого налога, которую хочет выбрать. В случае удовлетворения всем условиям предпринимателю необходимо не позднее, чем за 15 календарных дней до начала нового календарного квартала (года), подать в налоговую службу заявление о выборе упрощенной системы налогообложения.

Об этом сообщает пресс-служба ГНС в Закарпатской области.

“Субъект хозяйствования, который является плательщиком других налогов и сборов согласно нормам Налогового кодекса Украины, может принять решение о переходе на упрощенную систему налогообложения путем подачи заявления контролирующему органу не позднее чем за 15 календарных дней до начала следующего календарного квартала”, – говорится в сообщении.

Как часто можно осуществлять переход:

  • переход на упрощенную систему налогообложения можно осуществить один раз в течение календарного года.

При каких условиях ФЛП может осуществить переход:

  • если в течение календарного года, предшествующего периоду перехода на упрощенную систему налогообложения, им соблюдены требования, установленные п. 291.4 ст. 291 НКУ;
  • к поданному заявлению прилагается расчет дохода за предыдущий календарный год.

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“Заявление в контролирующий орган подается не позднее чем за 15 календарных дней до начала нового года, то есть не позднее 16 декабря текущего года”, – добавили в ГНС.

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Доход за предыдущий календарный год, предшествующий году перехода на упрощенную систему налогообложения, определяется на момент подачи заявления с учетом запланированной суммы получения дохода за оставшийся период до конца года после подачи заявления.

По материалам Finance.UA
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