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OnePlus намекнул на возобновление выпуска недорогих смартфонов (фото)

OnePlus намекнул на возобновление выпуска недорогих смартфонов (фото)

Компания OnePlus может вернуться к выпуску смартфонов среднего класса, последним представителем которого был OnePlus X, выпущенный в 2015 году.

“На днях инсайдер @OnLeaks совместно с сайтом 91Mobiles опубликовали рендеры OnePlus 8 Lite, созданные на базе CAD-чертежей. Предполагается, что будущая новинка выйдет вместе со смартфонами OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro во втором квартале следующего года”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно изображениям, OnePlus 8 Lite получит схожий со старшими версиями дизайн, но несколько отличий всё же предвидится. Во-первых, экран будет плоским, а не изогнутым, как у OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro. Во-вторых, отверстие для фронтальной камеры находится по центру. И самое главное отличие – конструкция основной камеры – это прямоугольный блок, состоящий из двух модулей и датчика ToF.

фото gsmarena

По материалам ITC.ua
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