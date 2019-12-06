Украина обеспечена на зиму и газом, и углем - Гончарук

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Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина обеспечена и газом, и углем, дабы спокойно пройти эту зиму.
“Украина обеспечена и газом, и углем, и всеми необходимыми ресурсами, чтобы спокойно пройти эту зиму. Вообще, об этой зиме речь не идет. Мы заранее позаботились о том, чтобы Украине ничто в энергетическом плане не угрожало ближайшее время”, – подчеркнул премьер.
По его словам, нужен долгосрочный контракт на 10 лет на транзит российского газа в Европу “с достаточными объемами газа, чтобы обеспечить энергетическую безопасность в Европе”.
Премьер подчеркнул, что этот контракт имеет и политический компонент, и компонент безопасности.
Гончарук также отметил: позиция Европы в отношении транзита совпадает с позицией Украины, и это весомый аргумент в переговорах с “Газпромом”.
Однако этих аргументов может быть недостаточно, добавил премьер. Дело в том, что Россия прежде всего руководствуется не экономическими, а политическими факторами.
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