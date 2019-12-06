Украина обеспечена на зиму и газом, и углем - Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина обеспечена и газом, и углем, дабы спокойно пройти эту зиму.

“Украина обеспечена и газом, и углем, и всеми необходимыми ресурсами, чтобы спокойно пройти эту зиму. Вообще, об этой зиме речь не идет. Мы заранее позаботились о том, чтобы Украине ничто в энергетическом плане не угрожало ближайшее время”, – подчеркнул премьер.

По его словам, нужен долгосрочный контракт на 10 лет на транзит российского газа в Европу “с достаточными объемами газа, чтобы обеспечить энергетическую безопасность в Европе”.

Премьер подчеркнул, что этот контракт имеет и политический компонент, и компонент безопасности.

Гончарук также отметил: позиция Европы в отношении транзита совпадает с позицией Украины, и это весомый аргумент в переговорах с “Газпромом”.

Однако этих аргументов может быть недостаточно, добавил премьер. Дело в том, что Россия прежде всего руководствуется не экономическими, а политическими факторами.