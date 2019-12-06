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Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck

Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck

Электрический пикап Tesla Cybertruck собрал более четверти миллиона заявок на предварительные заказы. Среди заказчиков – не только обычные люди, но и полиция Дубая и мэрия мексиканского города Сьюдад-Вальес. Самое забавное, что никто из них до сих пор не знал точных размеров автомобиля.

“Данная информация интересовала пользователей Twitter больше всего, поэтому Илону Маску пришлось внести ясность. Это должно помочь будущим владельцам пикапа с выбором места для его хранения”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что высота демонстрационного автомобиля Tesla Cybertruck во время презентации примерно равнялась росту Маска, то есть где-то 187 см. Конкурирующие пикапы немного выше: Ford F-250 / 350 / 450 Super Dutys – около 198 см или 208 см для версии 4×4, F-150 – 193-195 см. Теперь мы знаем, что высота последней новинки Tesla составляет 190 см, по крайней мере с установленным самым низким уровнем дорожного просвета. Маск также не исключает, что к моменту начала производства пикап будет ещё ниже.

По материалам ITC.ua
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