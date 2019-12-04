Новая программа МВФ поможет экономике Украины расти быстрее — Гончарук

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Премьер-министр Алексей Гончарук уверен, что благодаря новой программе сотрудничества с МВФ в Украине появится больше рабочих мест и произойдет рост зарплат.
“Символично, что Staff-Level Agreement по новой программе поддержки с МВФ мы получили именно в 100 дней правительства. Поддержка таких крупных системных институтов – маркер доверия к стране. А значит, для нас будут дешевые ресурсы – для всего бизнеса и всех Украинских это означает, что экономика будет расти быстрее, будет больше рабочих мест, высокие зарплаты “, – сказал он.
Премьер-министр добавил, что ресурсы, которые привлекать правительство, с каждым месяцем будут дешеветь.
В свою очередь министр финансов Оксана Маркарова выразила убеждение, что новая программа сотрудничества с МВФ – сигнал для украинского и международного бизнеса, наша страна на базе макроэкономической стабильности ускорит экономический рост.
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