Межбанк: НБУ страховал доллар от существенного падения

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Пятница снова прошла позитивно для гривны, чем поддержала тенденции четверга.
За сессию 6 декабря доллар прочно закрепился в пределах котировок 23,70/23,72-23,73 гривны, что ниже сразу на 12 копеек вчерашнего закрытия. Как и 5-го декабря — основную “погоду” на рынке делали крупные местные клиенты и НБУ.
Предложение валюты превышало спрос и Нацбанк выкупал излишек доллара, чем снова подстраховал его от более существенного падения.
Спекулянты практически сразу перешли в формат работы «в две стороны», так как «ловить» им было особо нечего. Продавцов было много, а немногие желающие купить валюту очень жестко торговались по курсу.
Благодаря выкупу валюты Нацбанком – весь день котировки находились в очень узком коридоре 23,70-23,74 гривны. Стартовав с уровня 23,70/23,73 гривен за доллар — к 11 часам курс остановился на 23,70/23,725. Затем он практически замер в пределах 23,72/23,74 гривен на всю активную фазу торгов, а после 14 часов плавно снизился на единичных сделках до 23,70/23,72 к концу сессии.
Главные события 6 декабря на межбанке:
1) Доллар, благодаря поддержке Нацбанка, практически замер в пределах узкого коридора 23,70-23,72/23,725-23,74 гривен. Окончилась сессия уровнем 23,70/23,72;
2) НБУ не выходил на рынок в публичном формате аукциона, но выкупал доллар через Matching. Купил по информации «Минфина» порядка стандартных $30 млн;
3) Справочный курс Нацбанка на 12:00 зарегистрирован на отметке 23,7301 гривен за доллар, а официальный курс доллара на 9 декабря составил 23,724789 гривен.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 23,71 / 23,73
евро – 26,30 / 26,32
российский рубль – 0,3717 / 0,3725
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1043 / 1,1044
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