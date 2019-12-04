График работы СЭП и банков на новогодние праздники

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Национальный банк Украины определил регламент работы системы электронных платежей Национального банка и порядок работы банковской системы Украины в период завершения отчетного года.
Об этом идет речь в сообщении регулятора.
График работы:
В период с 28 декабря 2019 года по 7 января 2020 года включительно будет действовать официальный курс гривны к иностранным валютам и банковским металлам, рассчитанный Национальным банком Украины 27 декабря 2019 года.
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