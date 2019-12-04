График работы СЭП и банков на новогодние праздники

Национальный банк Украины определил регламент работы системы электронных платежей Национального банка и порядок работы банковской системы Украины в период завершения отчетного года.

Об этом идет речь в сообщении регулятора.

График работы:

26, 27 декабря 2019 года СЭП работает в режиме продленного банковского дня на два часа;

28 декабря 2019 года в 13:00 через СЭП могут осуществляться только платежи между банковскими учреждениями, подчиненными одному юридическому лицу, а также платежи, направленные в Национальный банк Украины и органы Государственной казначейской службы Украины. Национальный банк и органы Государственной казначейской службы могут осуществлять платежи в адрес всех участников СЭП . Банковский день в СЭП заканчивается в 15:00;

2 января 2020 года банки будут работать без клиентов и обеспечивать комплекс работ, связанных с началом нового отчетного года. Межбанковские переводы средств через СЭП в этот день не будут осуществляться;

день работы СЭП переносится с понедельника 06 января 2020 года на субботу 11 января 2020 года;

3, 8 января 2020 года СЭП и банковская система будут работать в обычном режиме.

В период с 28 декабря 2019 года по 7 января 2020 года включительно будет действовать официальный курс гривны к иностранным валютам и банковским металлам, рассчитанный Национальным банком Украины 27 декабря 2019 года.