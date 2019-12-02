Полиция разоблачила схему подкупа врачей на 140 млн гривен

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Правоохранители разоблачили преступную схему подкупа врачей с целью продвижения лекарственных средств и увеличения их продаж.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Предварительно установлено, что в течение 2018-2019 годов должностные лица и представители группы компаний систематически давали врачам взятки. За это медики, используя свои полномочия, при назначении пациентам лекарств отдавали предпочтение медицинским препаратам именно этой группы компаний. По предварительным данным, сумма предоставленных “вознаграждений” составляет 140 млн гривен.
Чтобы получить средства для взяток, представители группы компаний организовали схему по уклонению от уплаты налогов, в частности – совершение фиктивных сделок с коммерческими структурами.
Так, например, последние заказывали у предприятий рекламные услуги или услуги по организации проведения медийных мероприятий, которые фактически не предоставлялись, получали от фармкомпаний деньги, которые перечисляли на карточные счета подконтрольных физических лиц-предпринимателей. В дальнейшем передавали эти средства представителям предприятий фармацевтической бизнес-группы.
Правоохранители провели ряд санкционированных обысков в офисных помещениях и по местам жительства должностных лиц, а также других лиц, которые могут быть причастны к “схеме”.
Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 368-4 (подкуп лица, предоставляющего публичные услуги) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.
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