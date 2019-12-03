Суд отменил штраф в 55 миллионов для группы Тигипко

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск группы “ТАС” Сергея Тигипко и отменил штраф Антимонопольного комитета на сумму 55 млн гривен за нарушения при покупке пакета акций ОАО “Днепрометиз”.

Об этом свидетельствует решение суда от 21 ноября.

Blossom Investments OU, которая входит в группу “ТАС”, обжаловала в суде решение АМКУ, согласно которому регулятор оштрафовал компанию за приобретение контрольного пакета акций завода “Днепрометиз” без соответствующего разрешения”, – говорится в сообщении.

Суд постановил отменить решение АМКУ, так как считает его “неподтвержденным надлежащими и допустимыми доказательствами, а выводы, изложенные в решении, не соответствуют обстоятельствам дела.

Кроме того, суд усмотрел при принятии решения АМКУ нарушения применения норм материального права.