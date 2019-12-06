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В Китае начнут штрафовать пешеходов за переход улицы с телефоном в руках

В Китае начнут штрафовать пешеходов за переход улицы с телефоном в руках

Власти провинции Хэнань предложили ввести закон, который запрещает пешеходам переходить через дорогу, смотря в телефон.

Согласно законопроекту, пешеходы, пойманные за нарушение этого правила, получат предупреждение или штраф в размере от 50 до 200 юаней (от $7 до $28).

Ранее штраф за переход улицы с телефоном в руках ввели в городе Цзясин (провинция Чжэцзян). В прошлом году в Сиане создали специальные пешеходные зоны для тех, кто не может оторваться от смартфонов во время прогулки.

В Китае людей, которые постоянно смотрят в телефон, называют «клан склонивших головы» (低头族 dītóuzú).

По материалам internetua.com
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