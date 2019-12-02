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Правительство проведет диагностику налоговой системы Украины в 2020 году

Правительство проведет диагностику налоговой системы Украины в 2020 году

Кабинет Министров Украины намерен провести комплексную диагностику налоговой системы в начале 2020 года. По итогам этой диагностики подготовят налоговую реформу.

Об этом сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова во время «часа вопросов к правительству».

«Начиная с начала 2020 года, мы проведем очень быстро и комплексно диагностику нашей налоговой системы. На самом деле мы очень долго не проводили такой диагностики, а за последние несколько лет много было внесено изменений, в том числе парламент сейчас обсуждает и принимает много законопроектов (с изменениями к Налоговому кодексу. — Ред.)», — сообщила Маркарова.

Она отметила, что на основании результатов диагностики налоговой системы, которая будет длиться несколько месяцев, правительство разработает новую налоговую реформу, в которой, кроме прочего, предусмотрит введение новых налоговых правил.

По материалам hromadske.tv
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