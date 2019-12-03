Структуру госдолга на 22% составляют официальные кредиторы

Структуру государственного долга Украины на 22% составляют официальные кредиторы.

Об этом сообщила во время Часа вопросов к правительству в ВРУ министр финансов Украины Оксана Маркарова.

“Структура нашего долга – 22% составляют наши официальные кредиторы. Это Международный валютный фонд, Всемирный банк, ЕБРР – те, которые дают средства в бюджет на долгосрочный срок и очень дешево”, – сказала Маркарова.

По ее словам, структура украинского долга зависит от рынка и учетной ставки НБУ.

“Рада сообщить и вам, и народу Украины, что мы выполнили цели, которые ставили перед собой в 2019 году. Мы отметили, что предельный объем государственного долга к ВВП должен быть уменьшен кардинально. В 2018 году 52,3% – это государственный долг, в 2019 – 50%, в 2020 – 45%, 2024 – 40%”, – отметила Маркарова.

По словам министра, таких показателей можно достичь, уменьшив долю долга в национальной валюте, увеличив сроки заимствования.