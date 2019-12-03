Структуру госдолга на 22% составляют официальные кредиторы

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Структуру государственного долга Украины на 22% составляют официальные кредиторы.
Об этом сообщила во время Часа вопросов к правительству в ВРУ министр финансов Украины Оксана Маркарова.
“Структура нашего долга – 22% составляют наши официальные кредиторы. Это Международный валютный фонд, Всемирный банк, ЕБРР – те, которые дают средства в бюджет на долгосрочный срок и очень дешево”, – сказала Маркарова.
По ее словам, структура украинского долга зависит от рынка и учетной ставки НБУ.
“Рада сообщить и вам, и народу Украины, что мы выполнили цели, которые ставили перед собой в 2019 году. Мы отметили, что предельный объем государственного долга к ВВП должен быть уменьшен кардинально. В 2018 году 52,3% – это государственный долг, в 2019 – 50%, в 2020 – 45%, 2024 – 40%”, – отметила Маркарова.
По словам министра, таких показателей можно достичь, уменьшив долю долга в национальной валюте, увеличив сроки заимствования.
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