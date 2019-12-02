Украина продолжит выпуск облигаций в евро - Маркарова

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Впервые за последние 10 лет Украина выпустила облигации в евро, и эта практика будет продолжаться.
Об этом сообщила во время часа вопросов к правительству в ВРУ министр финансов Украины Оксана Маркарова.
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“Мы впервые за 10-летний срок этого лета, в июле, выпустили еврооблигации в евро, потому что наши платежи все больше идут в евро. Мы интегрируемся больше в экономику Украины, и мы разместили их под 6,75%, и это только начало нашей истории размещений в евро”, – отметила министр.
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