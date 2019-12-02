Когда полицейский не имеет права требовать документы водителя "на руки"

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Полицейские часто требуют документы на право управления у водителей, и тогда те вынуждены ходить за ними и просить вернуть документы. Инспектор возвращает их вместе с постановлением о наложении штрафа.
Об этом сообщает “Дорожный Адвокат” на странице в FACEBOOK.
Согласно Закону «О дорожном движении» и Правилам дорожного движения, полицейский имеет право высказать требование о предъявлении водителем документов на право управления.
Эти документы водитель не обязан передавать в руки инспектору, а просто предъявить в развернутом виде.
Исключение – если водитель по собственному желанию передал полицейскому в руки эти документы, то ему не запрещено их получить и проверить «в своих руках».
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