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Когда полицейский не имеет права требовать документы водителя "на руки"

Когда полицейский не имеет права требовать документы водителя "на руки"

Полицейские часто требуют документы на право управления у водителей, и тогда те вынуждены ходить за ними и просить вернуть документы. Инспектор возвращает их вместе с постановлением о наложении штрафа.

Об этом сообщает “Дорожный Адвокат” на странице в FACEBOOK.

Согласно Закону «О дорожном движении» и Правилам дорожного движения, полицейский имеет право высказать требование о предъявлении водителем документов на право управления.

Эти документы водитель не обязан передавать в руки инспектору, а просто предъявить в развернутом виде.

Исключение – если водитель по собственному желанию передал полицейскому в руки эти документы, то ему не запрещено их получить и проверить «в своих руках».

Справка Finance.ua:

  • Кабмин 23 октября 2019 года согласовал запуск экспериментального проекта по применению электронного водительского удостоверения и техпаспорта авто, которые могут предъявляться полицейским вместо документов, выданных на бланках.
  • Кому не будут доступны электронные водительские права: водители с правами старого образца не смогут воспользоваться сервисом, который позволяет получить электронное удостоверение.
  • Проверять электронные права сможет патрульная полиция, которая имеет право проверять наличие водительского удостоверения.

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По материалам Finance.UA
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