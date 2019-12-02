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Милованов рассказал, кто будет следить за дешевыми кредитами для малого бизнеса

Милованов рассказал, кто будет следить за дешевыми кредитами для малого бизнеса

Министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов рассказал о кредитах от 1,5 млн гривен для малого и среднего бизнеса с маленькими процентами, которые анонсировал Президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом он рассказал в эфире “Сніданку з 1+1”.

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“Для того чтобы получить кредит для развития бизнеса, нужно будет показать, что есть бизнес-план и его подлинность. Я думаю, что люди имеют возможность развивать свой бизнес. 1,5 млн – это не такие большие деньги, чтобы этим начал злоупотреблять существующий крупный или средний бизнес, хотя попытки, возможно, будут, для этого есть определенный мониторинг, но это возможность для человека, который хочет что-то попробовать. Действительно попробовать, и 5,7 и 9% – это такие проценты, при которых можно рискнуть, потому что за 20% вы сегодня не рискнете”, – рассказал министр.

Ведущая спросила, как именно правительство будет мониторить эти кредиты.

“Целевое использование является критически важным, человек будет брать деньги под конкретные вещи. Например, если вы хотите открыть кофейню, то деньги не будут выдаваться вам на счет, а вы напишете: я хочу купить это, заплатить за это и банк будет следить за тем, чтобы вы использовали деньги так, как заявили”, – ответил Милованов.

Министр уточнил, что за выданными деньгами будет следить банк и определенное агентство: “будет агентство, которое страхует кредит на случай, если банк не видит кредитной истории, или видит большие риски. Там будет целая инфраструктура. Сейчас этот механизм создается (агентства) и прописывается”.

Журналист спросил, Будут ли условия одинаковыми для всех, или банк сможет по желанию не выдавать кредит.

“Будут четкие конкретные условия, которые нужно выполнить. Будет четко прописано, как должен выглядеть типичный бизнес-план, что человек должен купить, если он хочет этот бизнес-план воплотить”, – ответил он.

По словам Милованова, вся подробная информация о программе будет скоро сообщена.

“Будет веб-сайт, который скоро анонсируют, на нем будут все банки, куда можно обращаться за таким кредитом. Точно будут государственные банки, потому что у них много отделений и они имеют определенную инфраструктуру и надежность, но все другие банки, которые хотят присоединиться к этой программе будут также анонсированы на этом сайте”, – резюмировал министр.

По материалам ТСН
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