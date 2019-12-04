Что делать с ФЛП — экономист объяснил, чего не хватает малому бизнесу

В Украине надо запретить безосновательно усиливать фискальное давление. Не увеличивать налоги для малого бизнеса по меньшей мере два политических цикла, или 10 лет.

Об этом рассказал в комментарии Gazeta.ua эксперт по вопросам экономики Института Growford Алексей Кущ.

“Объемы операций для предпринимателей стоит расширить. Подтянуть их под реальные обороты компаний, которые выросли из-за инфляции и девальвации. Однако самое главное – надо упрощать механизм легализации активов малого бизнеса. Сегодня, например, владелец нескольких торговых точек, продающих кофе, ничего, кроме договоров аренды сомнительной юридической силы и оборудования, не имеет. Он не может продать свой бизнес как единое целое. Банки не хотят кредитовать такого предпринимателя”, – отмечает финансист.

По его словам, малый и средний бизнес не имеет доступа к транспортной инфраструктуре. Предпринимателям трудно пропускать свои товары через таможню.

“Малый бизнес нуждается в поддержке с выходом на внешние рынки, поиском иностранных партнеров. Чтобы решить этот вопрос, в Эстонии создали специальное национальное агентство по содействию предпринимательству. С его помощью государство способствует нетрадиционному экспорту товаров и услуг. Так, Украина за границу преимущественно поставляет продукцию крупных предприятий — руду, металл, зерно, полуфабрикаты. Кроме того, появление агентства решит проблему с трудоустройством выпускников юридических и экономических вузов”, – говорит Кущ.

Советует не уничтожать устоявшихся бизнес-практик. Иначе увидим массовое сокращение рабочих мест, увольнение работников, уменьшение поступлений в бюджет, падение валового продукта.

“Речь идет, например, о крупных торговых сетях или частных почтовых перевозчиках, использующих упрощенную систему налогообложения. С ними нужно вести диалог, предлагать варианты, как платить налоги, но по новой схеме. Дальше принимать закон, который бы регулировал вопросы работы ФЛП в корпоративных группах. Не стоит вводить одинаковые налоги для всех. Без сильных государственных институтов и равных условий конкуренции для всех предпринимателей крупный бизнес уничтожит остатки малого”, – объясняет эксперт.

Добавляет, что некоторые предприниматели отказываются от бизнеса в Украине, а открывают его в Польше, Чехии.