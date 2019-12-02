Intel ведёт переговоры о покупке стартапа, разрабатывающего чипы для машинного обучения

Компания Intel избавляется от неприбыльных активов (недавно она продала часть модемного бизнеса и ищет покупателя на подразделение Connected Home Division), но в то же время старается приобрести более интересные активы. Как стало известно, в настоящее время чипмейкер ведёт переговоры о покупке израильского стартапа Habana Labs.

Об этом сообщает осведомлённый анонимный источник.

Компания Habana Labs была основана в 2016 году израильским предпринимателем Авигдором Вилленцем, который также основал Galileo Technologies и Annapurna Labs. Она занимается разработкой процессоров для обучения и построения выводов для моделей машинного обучения. Это приобретение позволило бы Intel лучше конкурировать на рынке процессоров для задач искусственного интеллекта и получить новых клиентов, которые ранее были эксклюзивными для израильского стартапа. По слухам, сумма сделки может составлять от $1 млрд до $2 млрд.

Компания Intel отказалась комментировать связанные с ней слухи, а Habana Labs пока никак не прореагировала на запрос.