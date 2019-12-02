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Правительство предлагает обложить неработающие газовые и нефтяные недра налогами

Правительство предлагает обложить неработающие газовые и нефтяные недра налогами

Кабинет Министров Украины планирует вынести на голосование в парламент законопроект, которым введет обязательную уплату налогов компаниями, получившими лицензию на добычу нефти и газа, но не проводящими никакой деятельности по добыче.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По его расчетам, в Украине около 80 таких «спящих» месторождений, лицензии на которые выдали, но фактической добычи там не происходит.

«Но они «спят», потому что из-за коррупции их когда-то уже присвоили отдельные товарищи, которые годами ждут, пока к власти придут «свои», — сообщил Гончарук.

В частности, в случае, если лицензию на добычу газа или нефти выдали 3 и более лет назад, однако владелец такой лицензии не использует ее, то с него будут взимать налог за добычу. Размер налога будет зависеть от размера месторождения и даты выдачи разрешения.

«Такой опыт уже успешно работает в США, Великобритании, Норвегии, Хорватии и некоторых других странах. А вот в Украине пока что 30% от всех выданных спецразрешений на пользование нефтегазоносными недрами – «спящие». Эта история уйдет в прошлое», — сообщил премьер-министр.

Кроме этого, в правительстве разработали ряд изменений в законы, которые должны упростить деятельность инвесторов в сфере добычи газа и нефти, а 6 декабря в Украине презентуют «Инвестиционный атлас недропользователя», в котором потенциальный инвестор сможет найти готовые для использования недра.

По материалам hromadske.tv
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