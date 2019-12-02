США угрожают Франции пошлиной в $2,4 млрд из-за «цифрового налога»

США рассматривают возможность введения 100% пошлины на 63 вида товаров из Франции с 2020 года в ответ на налог для ведущих американских IT-компаний, который в июле одобрил французский сенат.

Об этом говорится в заявлении торгового представительства США.

По мнению американского ведомства, налог на цифровые услуги дискриминирует американские компании и накладывает на них «чрезмерное бремя».

В ответ правительство Франции заявило, что Европейский Союз введет ответные меры, если США продолжат угрожать пошлиной в $2,4 млрд, пишет Bloomberg.

Пошлины, которые США грозят ввести на французские товары, прежде всего могут коснуться косметики, сумок, а также сыра и вина. Объем введенной пошлины оценивают в $2,4 млрд.

Напомним, что сенат Франции в июле этого года утвердил 3% налог на доходы крупнейших транснациональных IT-компаний, полученные компаниями с доходом более 25 млн евро во Франции и 750 млн евро ($838 млн) по всему миру. Среди компаний с такими доходами американские Google, Amazon, Facebook и Apple.

Данная мера вызвала негативную реакцию со стороны Вашингтона. Так, Торговое представительство США открыло расследование в отношении нового налога, который назвало «неразумным».

Вслед за французами 3% налог ввело и правительство Италии.

Недавно правительство Чехии одобрило введение ежегодного 7% налога на доходы международных IT-компаний.

Молдова вводит 20% налог для ведущих поставщиков IT-услуг Netflix, Facebook и Google.