Mozilla Firefox получил возможность показа видео «картинка в картинке»

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Версия браузера Mozilla Firefox для операционной системы Windows получила возможность показа видео в формате «картинка в картинке» (Picture-in-Picture).
Это должно помочь пользователям смотреть видео, одновременно с другими задачами. В теории можно перенести его на другую вкладку, но это не всегда удобно и возможно. Как и использование дополнительного монитора.
В последней версии Firefox появилась возможность навести курсор и выбрать соответственную опцию. Плеер с видео станет отдельным элементом, и другие вкладки не будут его закрывать.
Пока возможность доступна только для Windows. Mozilla обещает выпустить соответственные обновления Firefox для macOS и Linux в январе.
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