Рада ратифицировала соглашение с ЕИБ о строительстве метро в Харькове

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Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект №0008 “О ратификации финансового соглашения (проект “Расширение харьковского метрополитена” (проект “Продление третьей линии метрополитена в городе Харьков”) между Украиной и Европейским инвестиционным банком”.
За документ проголосовали 337 парламентариев.
Так, закон о ратификации является формой предоставления Украине согласия на обязательность выполнения положения этой финансовой сделки. Так, статьей 12.5 соглашения определено, что оно вступает в силу с даты вступления в силу закона о его ратификации.
В пояснительной записке указано, что реализация проекта “Продление третьей линии метрополитена в городе Харьков” будет осуществляться за счет средств займа Европейского инвестиционного банка на следующих условиях: сумма займа составляет 160 млн евро; ставка процентов – Euribor + спрэд; количество траншей – 20; минимальная сумма транша – 5 млн евро.
Отмечается, что общий период погашения займа – 25 лет, включая льготный период – 4 года. При этом первая дата погашения займа – 20.04.2022, а последняя дата погашения займа – 20.10.2042.
В частности, заем будет погашаться полугодовыми платежами; комиссия за резервирование средств не взимается.
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