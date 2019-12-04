Как приватизировать помещение в общежитии - разъяснения Минрегиона

В Украине около 70 тысяч человек проживают в общежитиях государственной и коммунальной форм собственности.

Для предоставления возможности жителям приватизировать квартиры в общежитии в Министерстве развития общин и территорий Украины разработали Общегосударственную целевую программу передачи общежитий в собственность территориальных общин на 2020-2021 годы.

Об этом сообщают в Минрегионе.

Согласно Закону Украины «Об обеспечении реализации жилищных прав жителей общежитий», граждане, проживающие в общежитиях государственной формы собственности и общежитиях, которые были включены в уставные капиталы хозяйственных обществ и организаций, могут приватизировать занимаемые ими жилые помещения после передачи общежитий в собственность территориальных общин.

Передача общежитий в собственность территориальных общин осуществляется на добровольных (договорных) условиях или, в случае отказа собственников общежитий от такой передачи, — по решению суда по представлению органа местного самоуправления.

Способы передачи общежитий на бескомпенсационной основе:

с согласия собственника общежития – по его решению;

без согласия собственника общежития – по решению суда.

На частично-компенсационной основе:

на договорных принципах с выплатой компенсации – по решению собственника общежития и решением соответствующего местного совета;

согласно Гражданскому кодексу Украины, в размере, меньшем чем размер, определенный в соответствии с частью четвертой этой статьи, – по решению суда по иску местного совета.

На компенсационной основе, при условии предварительной полной компенсации в размере, определенном согласно части четвертой этой статьи, общежития передаются:

с согласия местного совета – по решению соответствующего местного совета по представлению собственника общежития;

без согласия местного совета – по решению суда по иску собственника общежития.

Размер компенсации стоимости передаваемых общежитий рассчитывается согласно стоимости общежитий, по которой они были включены в уставные капиталы обществ, с учетом уменьшения стоимости вследствие начисленного физического износа или увеличения стоимости в результате фактически подтвержденных расходов собственников.

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