Как приватизировать помещение в общежитии - разъяснения Минрегиона

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В Украине около 70 тысяч человек проживают в общежитиях государственной и коммунальной форм собственности.
Для предоставления возможности жителям приватизировать квартиры в общежитии в Министерстве развития общин и территорий Украины разработали Общегосударственную целевую программу передачи общежитий в собственность территориальных общин на 2020-2021 годы.Об этом сообщают в Минрегионе.
Согласно Закону Украины «Об обеспечении реализации жилищных прав жителей общежитий», граждане, проживающие в общежитиях государственной формы собственности и общежитиях, которые были включены в уставные капиталы хозяйственных обществ и организаций, могут приватизировать занимаемые ими жилые помещения после передачи общежитий в собственность территориальных общин.
Передача общежитий в собственность территориальных общин осуществляется на добровольных (договорных) условиях или, в случае отказа собственников общежитий от такой передачи, — по решению суда по представлению органа местного самоуправления.
Способы передачи общежитий на бескомпенсационной основе:
На частично-компенсационной основе:
На компенсационной основе, при условии предварительной полной компенсации в размере, определенном согласно части четвертой этой статьи, общежития передаются:
Размер компенсации стоимости передаваемых общежитий рассчитывается согласно стоимости общежитий, по которой они были включены в уставные капиталы обществ, с учетом уменьшения стоимости вследствие начисленного физического износа или увеличения стоимости в результате фактически подтвержденных расходов собственников.
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