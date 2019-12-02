FlixBus запустил первый брендированный маршрут из Украины: как заказать билет

Европейская компания-перевозчик FlixBus запускает первый брендированный маршрут из украинского города.

Об этом свидетельствует информация на сайте компании.

Маршрут: “зеленый” автобус будет отправляться из Одессы и проследует до чешского города Пльзень через Краков (Польша), Оломоуц, Брно и Прагу (Чехия).

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Первый доступный рейс отправится уже в ближайшую среду – 11 декабря.

Стоимость билета – от 799 грн.

Багаж: в стоимость билета входит перевозка 1 единицы багажа (размером не более 80×50×30 см и общим весом до 20 кг) с обозначением имени и адреса, а также 1 единицы ручной клади (42×30×18 см, 7 кг).

Заказать билет можно несколькими способами:

купить онлайн ;

через мобильное приложение ;

в одной из касс FlixBus;

непосредственно у водителя.

Справка Finance.ua:

FlixBus – сеть “зеленых” автобусов, отвечающих требованиям экологичности и безвредных для окружающей среды.