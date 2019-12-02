FlixBus запустил первый брендированный маршрут из Украины: как заказать билет

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Европейская компания-перевозчик FlixBus запускает первый брендированный маршрут из украинского города.
Об этом свидетельствует информация на сайте компании.
Маршрут: “зеленый” автобус будет отправляться из Одессы и проследует до чешского города Пльзень через Краков (Польша), Оломоуц, Брно и Прагу (Чехия).
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Первый доступный рейс отправится уже в ближайшую среду – 11 декабря.
Стоимость билета – от 799 грн.
Багаж: в стоимость билета входит перевозка 1 единицы багажа (размером не более 80×50×30 см и общим весом до 20 кг) с обозначением имени и адреса, а также 1 единицы ручной клади (42×30×18 см, 7 кг).
Заказать билет можно несколькими способами:
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