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Twitter надеется привлечь $600 млн от продажи облигаций

Twitter надеется привлечь $600 млн от продажи облигаций

Компания Twitter провела переговоры с инвесторами о первой продаже необеспеченных облигаций.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Компания планирует провести продажу ценных бумаг в декабре 2019 года. По оценкам инвестбанков во главе с JP Morgan, восьмилетние облигации могут иметь начальную доходность 4,5%.

За счет продажи облигаций Twitter планирует привлечь $600 млн. Компания продает ценные бумаги на фоне слабой финансовой отчетности за третий квартал 2019 года: выручка компании выросла на 9% год к году и составила $824 млн. Рост выручки компании был самым незначительным с 2017 года и не оправдал прогнозы аналитиков.

В опубликованном пресс-релизе Twitter сообщается, что компания планирует потратить привлеченные средства на инвестиции, погашение долгов и потенциальные сделки.

По материалам НВ
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