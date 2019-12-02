Законопроект о запрете возврата банков экс-владельцам будет готов до конца года — источник

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Законопроект, который запретит бывшим владельцам получать обратно банки, будет готов до конца года, но его скорее всего не успеют зарегистрировать в парламенте.
Об этом ЭП сообщил чиновник в Кабмине, говорится в статье “Четыре войны Коломойского. Как олигарх возвращает свое влияние”.
Отмечается, что пока неизвестно, кто именно выступит с такой законодательной инициативой.
По его словам, этот законопроект – гарантия для МВФ, и Кабмин уже согласовал его с кредитором.
“В Фонде понимают, что реформа правоохранительной и судебной системы не состоялась. Поэтому такое решение является оптимальным”, – подчеркнул собеседник в правительстве.
По его словам, украинское законодательство содержит много “пробелов”, и подобный законопроект позволит забыть про все проблемы и тот “груз, который страна получила после кризиса”.
Ранее сообщалось, что украинская власть может запретить возвращение банков владельцам — такое условие выдвинул МВФ.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Раде озвучили план "Б" на случай проблем с газом этой зимойВчера, 15:17 - 1935 19
Дороги из отходов: в Украине разрешили строить дороги из шлаков и золы3 ч. назад - 1459 9
В Нацбанке объяснили стремительное падение курса валютВчера, 20:00 - 5804 7
"Добудуйте!" — под офисом Зеленского митингуют инвесторы "Укрбуда"2 ч. назад - 800 6
Некоторым киевлянам снизили цены на теплоВчера, 17:06 - 1355 5
В Нацбанке объяснили стремительное падение курса валютВчера, 20:00 - 5804 7
Средняя цена на землю в регионах Украины (инфографика)Вчера, 21:09 - 3105
Ярославский купил банк Пинчука - СМИВчера, 12:30 - 2661
Госслужащим больше не будут давать беспроцентные кредиты на квартируВчера, 14:30 - 2323 1
В Раде озвучили план "Б" на случай проблем с газом этой зимойВчера, 15:17 - 1935 19
В Украине будут продавать Galaxy Fold за 56 999 грн (фото)Вчера, 17:10 - 427
Bugatti представила спецверсию гиперкара Chiron (фото)02.12.2019, 17:10 - 546
Tesla представила электрический пикап из будущего (фото, видео)22.11.2019, 12:10 - 1715
В США во время испытаний взорвался космический корабль Илона Маска (видео)21.11.2019, 12:10 - 3529 1
Появилось видео с испытаний нового украинского поезда18.11.2019, 12:38 - 5005 3