Законопроект о запрете возврата банков экс-владельцам будет готов до конца года — источник

Законопроект, который запретит бывшим владельцам получать обратно банки, будет готов до конца года, но его скорее всего не успеют зарегистрировать в парламенте.

Об этом ЭП сообщил чиновник в Кабмине, говорится в статье “Четыре войны Коломойского. Как олигарх возвращает свое влияние”.

Отмечается, что пока неизвестно, кто именно выступит с такой законодательной инициативой.

По его словам, этот законопроект – гарантия для МВФ, и Кабмин уже согласовал его с кредитором.

“В Фонде понимают, что реформа правоохранительной и судебной системы не состоялась. Поэтому такое решение является оптимальным”, – подчеркнул собеседник в правительстве.

По его словам, украинское законодательство содержит много “пробелов”, и подобный законопроект позволит забыть про все проблемы и тот “груз, который страна получила после кризиса”.

Ранее сообщалось, что украинская власть может запретить возвращение банков владельцам — такое условие выдвинул МВФ.