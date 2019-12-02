Витренко рассказал об условиях Украины для продления транзита газа из РФ

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Украина внедряет европейскую методологию расчета тарифа, который применяется к транзиту газа. Такой подход Украины гарантирует, что транзит газа из России будет экономически выгодным для Украины, Европы и России.
Об этом в FACEBOOK сообщил директор группы НАК “Нафтогаз Украина” Юрий Витренко.
“По поводу „условий Украины для продолжения транзита“. Украина внедряет европейскую методологию расчета тарифа, который применяется к транзиту газа. Эта методология четко определена в европейском тарифном кодексе (NC TAR). По этой методологии тариф должен соответствовать актуальным затратам оператора газотранспортной системы”, — написал Витренко.
По его словам, при этом тариф уменьшается, поскольку такие потери не должны превышать затраты эффективного и структурно подобного оператора.
“Расчеты транзитного тарифа, которые были показаны Газпрому и которые сейчас комментирует российская сторона, лишь покрывают скорректированные расходы оператора ГТС Украины, и поэтому этот тариф никак не может считаться завышенным”, — отметил Витренко.
По его словам, российской стороне было разъяснено, что она может обратиться к оператору или напрямую к Регулятору (НКРЭКУ) с обоснованием необходимости снижения тарифа, если украинский тариф выше тарифа альтернативных (конкурентных) газопроводов, или если тариф делает экспорт невыгодным для Газпрома.
“Таким образом, украинская сторона продемонстрировала свой конструктивный подход к продлению транзита газа, который гарантирует, что этот транзит будет экономически выгодным для всех сторон: украинской, европейской и российской”, — подытожил Витренко.
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