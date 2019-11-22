Ценопад от Правэкс Банка: кредит на воплощение мечты под 0,01% годовых

Рынок кредитования стремительно растет. Потребители уже давно привыкли к мелким кредитам и небольшим рассрочкам, которые в торговых сетях предлагают как банки, так и микрофинансовые организации. Уже довольно привычными выглядят предложения кредитов на суммы 50-100 тыс. грн на приобретение электроники, бытовой техники и т.д.

Что уж говорить о кредитных лимитах по банковским картам, которые часто достигают 20-50 тыс. грн.

То есть люди давно оценили удобство кредитных продуктов и постепенно учатся взвешенно ими пользоваться. Но возможно ли сегодня для частного лица получить финансирование на сумму до 1 млн грн.? Причем под выгодные проценты и без лишних переплат?

Это актуальный вопрос, ведь клиенты банков все чаще ищут возможность получения кредита на что-то более весомое, чем смартфон или другая электроника. Одним из наиболее важных вопросов остается стоимость и доступность таких кредитов. Не секрет, что очень часто потребительские кредиты оказываются весьма дорогими – высокие процентные ставки по ним достигают 50-100%, и встречаются предложения со ставкой более 100% на незначительные суммы, ежемесячные комиссии и т.п. Очень часто – это плата за то, что банки не требуют от клиентов официального подтверждения дохода. В итоге клиенты остаются перед непростым выбором – привлечь большой и дорогой в обслуживании кредит или отказаться от реализации своих амбициозных планов.

Но теперь эта дилемма решена! ПРАВЭКС БАНК, входящий в международную финансовую группу Intesa Sanpaolo, предложил своим клиентам Европейский персональный кредит на сумму до 1 млн грн – это действительно выгодная возможность привлечь большое по объему финансирование на наиболее привлекательных на рынке условиях. Этот продукт будет интересен тем, кто умеет пользоваться финансовыми инструментами и не откладывает жизнь на завтра, инвестируя в ремонт или приобретение жилья, новостройку, обучение, покупку авто, или рефинансирование ранее полученных дорогих кредитов в других банках.

Важными особенностями этого кредита является то, что он предоставляется на любые цели, не требует залога, не предусматривает лишних переплат. Более того, по этим кредитам в период с 1 декабря 2019 по 31 января 2020 будет действовать льготная ставка 0,01%. Главным условием установления льготной ставки является выдача кредита до 31 декабря 2019 года. Начиная с 1 февраля 2020 процентную ставку будет установлено согласно выбранного клиентом кредитного продукта. Причем самая низкая ставка составляет 18,99% годовых.

Заместитель Председателя Правления, руководитель главного управления розничного бизнеса ПРАВЭКС БАНКАа Семен Бабаев отмечает: «Наш кредит существенно отличается от других предложений на рынке. Фактически, мы сделали вызов для рынка. Благодаря уникальным продуктам мы создаем новые возможности для наших клиентов». Для того, чтобы оценить преимущества нового кредитного предложения Семен Бабаев приводит следующие расчеты: если взять кредит на 5 лет на сумму 200 тыс. грн под 18,99% годовых, то льготная ставка 0,01%, которая будет действовать в течение 2 месяцев, даст клиенту возможность уменьшить оплату процентов почти на 6,4 тыс. грн.

Данный кредитный продукт является результатом сочетания опыта группы Intesa Sanpaolo, предоставляющей услуги 11,8 млн клиентам в Италии и еще 7,2 млн клиентам в 12 странах Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Северной Африки, и наработок ПРАВЭКС БАНКа, который представлен на украинском рынке уже в течение 26 лет.