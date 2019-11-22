В Украине будут продавать Galaxy Fold за 56 999 грн (фото)

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Компания Samsung презентовала в Украине гибкий смартфон Galaxy Fold. Смартфон будет продаваться по цене от 56 999 грн в двух цветах: Black и Silver. Продажи начинаются с 21 декабря.
В комплект входит защитный чехол, созданный с использованием арамидного волокна (один из видов арамидных тканей — кевлар). Также Galaxy Fold поставляется с беспроводными наушниками Galaxy Buds. В подарок дают и четыре бесплатных месяца подписки на YouTube Premium (обычная стоимость — 99 грн/мес).
Характеристики и детали:
Фото: ain.ua
Также у аппарата 6 камер:
Фото: ain.ua
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