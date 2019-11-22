В Украине будут продавать Galaxy Fold за 56 999 грн (фото)

Компания Samsung презентовала в Украине гибкий смартфон Galaxy Fold. Смартфон будет продаваться по цене от 56 999 грн в двух цветах: Black и Silver. Продажи начинаются с 21 декабря.

В комплект входит защитный чехол, созданный с использованием арамидного волокна (один из видов арамидных тканей — кевлар). Также Galaxy Fold поставляется с беспроводными наушниками Galaxy Buds. В подарок дают и четыре бесплатных месяца подписки на YouTube Premium (обычная стоимость — 99 грн/мес).

Характеристики и детали:

Fold работает в двух режимах. За «телефонный» отвечает экран диагональю 4,6 дюйма с разрешением 1960×840 пикселей. Основной экран: 7,3 дюйма с разрешением 2152×1536 пикселей;

толщина зависит от режима использования. Сложенный Galaxy Fold — 17 мм, а раскрытое устройство — 6,9 мм;

внутри Galaxy Fold: процессор Snapdragon 855, 12 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти, а также две батареи совокупной емкостью 4380 мАч.



Фото: ain.ua

Также у аппарата 6 камер:

основная оптическая группа — три камеры (широкоугольная, телефото и объектив с переменной диафрагмой) для использования в режиме планшета;

в развернутом виде доступны две фронтальные камеры (8 МП + 10 МП);

когда устройство сложено в «телефонном» режиме, можно использовать фронтальную камеру на 10 МП.



Фото: ain.ua