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Земельная реформа принесет 9 миллиардов за 3 месяца — Милованов

Земельная реформа принесет 9 миллиардов за 3 месяца — Милованов

Министр экономики Тимофей Милованов заявил, что земельную реформу надо внедрять как можно раньше, ведь снятие моратория на продажу может принести около 9 миллиардов гривен за 3 месяца.

Об этом он сообщил во время выступления в парламенте.

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“На сегодня добавленная стоимость с гектара в Украине в 2 раза меньше, чем в Польше. Нормальная работа рынка принесет лишь за 3 месяца следующего около 9 млрд грн роста ВВП, что составит около 0,23% к зеркальному росту.

В 2021 году такой рост ожидается на уровне 30 млрд грн и соответственно 0,83% роста ВВП”, – подчеркнул он.

Также Милованов сказал, что правительство уже утвердило порядок кредитования малых фермеров.

По материалам Економічна Правда
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