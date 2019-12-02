В Киеве запретили оказывать платные услуги в школах и садиках

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Городская власть усилит контроль за использованием помещений учебных заведений и организацией платных мероприятий для учащихся во время учебного процесса.
Об этом говорится в сообщении КГГА.
«Коммунальные школы и детские сады Киева рассчитаны на получение знаний, поэтому ни одно образовательное учреждение не имеет права предоставлять платные услуги во время учебного процесса, и это – четкая позиция города. Использовать образовательные помещения под посторонние мероприятия, когда дети учатся – недопустимо. Районные управления образования совместно с руководителями школ и садиков должны обеспечить условия для детей, которые бы не отвлекали их от главного процесса”, – говорится в сообщении КГГА.
Кто будет контролировать – Городская власть будет контролировать и реагировать на любые случаи, когда коммунальный сад или школу превращают в частный бизнес.
Когда могут предоставляться дополнительные образовательные услуги:
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