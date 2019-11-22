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Xiaomi запустила в Индии сервис микрозаймов

Xiaomi запустила в Индии сервис микрозаймов

Компания Xiaomi постоянно расширяет профиль своих продуктов и решений – и очередной новинкой стал сервис микрозаймов Mi Credit. Он запущен в Индии.

На официальной страничке Mi Mоney в Twitter Mi Credit преподносится как «управляемая площадка для кредитов». При этом она: на 100% цифровая, практически гарантирует одобрение заявки в течение 5 минут, предполагает выдачу относительно больших сумм (от $70 до $1400) вне зависимости от кредитной истории и рейтинга, и, наконец, хранит данные локально в зашифрованном виде.

Решение, судя по этому описанию, ориентировано на молодую аудиторию – индийских миллениалов. О том, будет ли Mi Credit работать за пределами Индии, данных пока нет.

По материалам BIN
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